  • BIST 1.210
  • Altın 485,137
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Başkan Balcı muhtarlarla bir arada

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Altındağ'da görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Balcı, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Balcı muhtarlarla bir arada

Başkan Asım Balcı, Altındağ'ın muhtarlarıyla bir arada... Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde muhtarlarla buluşan Başkan Balcı, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemli... Bu isteklerin bize ulaşmasında mahalle muhtarlarımızın desteği ve gayretleri de çok değerli... " dedi.

gallery_-1-(1)-070.jpg

"VATANDAŞ NE DERSE O..."
Altındağ'da göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, eksiklerin giderilmesi, istek ve şikayetlerin belediyeye ulaşması konusunda muhtarların görevinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Balcı şunları kaydetti:
"Muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir görev yapıyorlar. İlçemizin daha da ileriye gidebilmesi için muhtarlarımızın işbirliğine ve desteğine ihtiyacımız her zaman var. Çünkü büyük devlet olmanın ilk adımı, yerelde başlar. Birlikte mücadele vereceğiz, birlikte Altındağ'ı daha da ileriye taşıyacağız inşallah..."

"MUHTARLARIMIZ ÇOK DEĞERLİ..."
Muhtarların halk oyuyla seçildiğini hatırlatan Başkan Balcı "En değerli mertebe, halkımızın seçimiyle gelinen mertebedir. Muhtarlarımız da halkımızın, Altındağlı vatandaşlarımızın oylarıyla göreve geldiler. Bizim için çok önemliler... Her birine bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ise, "Muhtarlarımız demokrasinin en temel taşı ve demokrasi zincirinin halka en yakın noktasıdır" diyerek muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Oğuz muhtarlar onuruna yemek verdi21 Ekim 2020 Çarşamba 01:32
  • Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak20 Ekim 2020 Salı 12:45
  • Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma20 Ekim 2020 Salı 11:31
  • Başkan Yıldız, muhtarlar gününde muhtarlarla bir araya geldi20 Ekim 2020 Salı 10:19
  • Aktaş'ta ihale müjdesi20 Ekim 2020 Salı 06:00
  • Haymana’da servislere şeffaf kabin20 Ekim 2020 Salı 05:31
  • Köşe bucak temizlik 20 Ekim 2020 Salı 04:33
  • Çiftçi ve üreticileri sevindirecek müjde20 Ekim 2020 Salı 03:32
  • Pursaklar’da Spora Dev Yatırım 20 Ekim 2020 Salı 02:35
  • Mamak Belediyesi’nin 2021 bütçesi onaylandı20 Ekim 2020 Salı 01:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti