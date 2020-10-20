Başkan Balcı muhtarlarla bir arada

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Altındağ'da görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Balcı, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Asım Balcı, Altındağ'ın muhtarlarıyla bir arada... Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde muhtarlarla buluşan Başkan Balcı, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemli... Bu isteklerin bize ulaşmasında mahalle muhtarlarımızın desteği ve gayretleri de çok değerli... " dedi.

"VATANDAŞ NE DERSE O..."

Altındağ'da göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, eksiklerin giderilmesi, istek ve şikayetlerin belediyeye ulaşması konusunda muhtarların görevinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Balcı şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir görev yapıyorlar. İlçemizin daha da ileriye gidebilmesi için muhtarlarımızın işbirliğine ve desteğine ihtiyacımız her zaman var. Çünkü büyük devlet olmanın ilk adımı, yerelde başlar. Birlikte mücadele vereceğiz, birlikte Altındağ'ı daha da ileriye taşıyacağız inşallah..."

"MUHTARLARIMIZ ÇOK DEĞERLİ..."

Muhtarların halk oyuyla seçildiğini hatırlatan Başkan Balcı "En değerli mertebe, halkımızın seçimiyle gelinen mertebedir. Muhtarlarımız da halkımızın, Altındağlı vatandaşlarımızın oylarıyla göreve geldiler. Bizim için çok önemliler... Her birine bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ise, "Muhtarlarımız demokrasinin en temel taşı ve demokrasi zincirinin halka en yakın noktasıdır" diyerek muhtarların muhtarlar gününü kutladı.