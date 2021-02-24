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Başkan Balcı, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Türk dünyasına yönelik çalışmaları ve katkıları nedeniyle, ödüle layık görüldü. 
Başkan Balcı, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü

Başkan Asım Balcı, uluslararası Türk Akademisi tarafından, Türk dünyasına ve kültürüne sağladığı katkılar nedeniyle, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü. Başkan Balcı madalyasını, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali’den aldı. Kazakistan Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen törene Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de katıldı.

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“GURUR VERİCİ…”
UNESCO tarafından geçtiğimiz yılın “Bilge Tonyukuk Yılı” ilan edildiğini ve bu nedenle içerisinde Tonyukuk Yazıtı'nın birebir aynısının olduğu bir yeşil alana “Türk Dünyası Tonyukuk Parkı” adını verdiklerini ve parkın içerisine de Tonyukuk Yazıtı’nın bir örneğinin dikildiğini hatırlatan Başkan Asım Balcı “Bu programı TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un teşrifleri ve Türk dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bilge Tonyukuk anıtını Altındağ’da yaşatacağımız için de, bu anlamlı madalyaya layık görüldüğümüz için de gurur duyuyoruz” dedi. Başkan Balcı ayrıca, “Danimarkalı dilbilimci ve önemli bir Türkolojist olan, aynı zamanda da Orhun kitabelerini çözümleyen kişi olan Wilhelm Thomsen’in adını taşıyan bu ödül bizim için çok anlamlı... Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Sayın Darkhan Kydyrali’ye ve tüm Türk dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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