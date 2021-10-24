Başkan Balcı'dan Hal Esnafına Ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafıyla sohbet eden Başkan Balcı, Ulus Hali’nin Ankara’da hesaplı alışverişin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla daima iç içe olan Başkan Balcı, alışverişin kalbi Ulus Hali'ne konuk oldu. Başkan Balcı, esnaflarla sohbet etti, istek ve ihtiyaçları dinledi. Başkan Balcı “Ulus Hali yıllardır, Ankara’da hesaplı alışverişin kalbinin attığı yerdir. Bizi büyük bir sıcaklıkla ağırlayan, yakın ilgi gösteren esnaf kardeşlerimize teşekkür ederiz. Taze ve kaliteli ürünleri, güler yüzlü esnaflarıyla farkını ortaya koyan Ulus Hali'nde herkes, müşteri değil, misafir olarak karşılanıyor adeta” dedi.

HEM KALİTELİ, HEM UCUZ

Ulus Hali'nin hem kaliteli hem de ucuz alışverişin önemli bir adresi olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, mekanın tarihi önemine de vurgu yaptı. Balcı “Ulus Hali hepimizin çocukluğu demek, gerçek Ankara demek, Ankaralıların geçmişi demek... Bu nedenle buraya sahip çıkmak, esnaf kardeşlerimize destek vermek hepimizin görevi... Bizler sıkça Ulus bölgesini ziyaret ediyoruz, esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Keyifli sohbetler gerçekleştiriyor, Ulus halini daha da canlandırmak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.