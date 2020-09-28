  • BIST 1.121
  • Altın 465,074
  • Dolar 7,7713
  • Euro 9,0599
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Başkan Böcek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Antalya'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil olarak devam ediyor.
Başkan Böcek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçen günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: Azerbaycan haklı bir dava peşindedir28 Eylül 2020 Pazartesi 12:42
  • Azerbaycan-Ermenistan çatışma hattından ilk kare28 Eylül 2020 Pazartesi 11:50
  • Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi28 Eylül 2020 Pazartesi 11:38
  • Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:28
  • Bingöl'de yaralı yakınlarından ambulansa saldırı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:27
  • TEKNOFEST 2020 dolu dolu geçti28 Eylül 2020 Pazartesi 11:24
  • Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe28 Eylül 2020 Pazartesi 10:55
  • 'ENHANCER' girişimcilik eğitimi Ankara’da başlıyor28 Eylül 2020 Pazartesi 10:47
  • MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı28 Eylül 2020 Pazartesi 10:46
  • Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'le ilgili iddiaları yalanladı28 Eylül 2020 Pazartesi 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti