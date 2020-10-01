  • BIST 1.150
  • Altın 472,450
  • Dolar 7,7279
  • Euro 9,0811
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Antalya'da, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takibinin yoğun ve eksiksiz devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz gelişme olmadığı açıklandı.
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçen günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Böcek'in sağlığının iyiye giderek, bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği kaydedildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir.

Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" denildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi01 Ekim 2020 Perşembe 09:12
  • Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1181, Brezilya'da 1031, Meksika'da 483 kişi öldü01 Ekim 2020 Perşembe 09:11
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01 Ekim 2020 Perşembe 09:06
  • Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil30 Eylül 2020 Çarşamba 13:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar30 Eylül 2020 Çarşamba 09:05
  • Down sendromu nedir?29 Eylül 2020 Salı 12:58
  • Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı29 Eylül 2020 Salı 10:52
  • Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları29 Eylül 2020 Salı 09:35
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi29 Eylül 2020 Salı 09:27
  • Kovid-19’un yayılmasını önleyen ‘burun spreyi’ projesine ödül28 Eylül 2020 Pazartesi 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti