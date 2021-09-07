Başkan Çetin, berberlerle buluştu

Pursaklar’da faaliyet gösteren esnaflar ile sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu kez de berberleri misafir etti.

Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara, belediye başkan yardımcıları ve berberler katıldı.

Berberlerin daha geniş kesimlere ulaşması, haber aktarma gücü yüksek olması nedeniyle detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan, devam eden projeler, gelecekte imza atılacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘‘Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor’’

Belli bir program dâhilinde, sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara ve yönetimi ile ilçemizde faaliyet gösteren berberlerimize Belediye çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli toplantılarımız farklı kurum ve kuruluşların katılımlarıyla belli aralıklarla devam edecektir.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Ertuğrul Çetin berberlere, ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri’ni gezdirdi.



