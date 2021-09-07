  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,73
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Başkan Çetin, berberlerle buluştu

Pursaklar’da faaliyet gösteren esnaflar ile sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu kez de berberleri misafir etti.
Başkan Çetin, berberlerle buluştu

Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara, belediye başkan yardımcıları ve berberler katıldı. 
Berberlerin daha geniş kesimlere ulaşması, haber aktarma gücü yüksek olması nedeniyle detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan, devam eden projeler, gelecekte imza atılacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

241439734_916497172555208_1454782807962987203_n.jpg

‘‘Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor’’
Belli bir program dâhilinde, sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezai Kara ve yönetimi ile ilçemizde faaliyet gösteren berberlerimize Belediye çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli toplantılarımız farklı kurum ve kuruluşların katılımlarıyla belli aralıklarla devam edecektir.

241002683_916490865889172_1695010881993511542_n.jpg

Gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Ertuğrul Çetin berberlere, ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri’ni gezdirdi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkülerle yaza veda 07 Eylül 2021 Salı 02:30
  • Pursaklar’da Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediye’den07 Eylül 2021 Salı 02:00
  • Obruk korkutuyor07 Eylül 2021 Salı 01:45
  • Halı saha ve yürüyüş yolları yenileniyor07 Eylül 2021 Salı 01:40
  • Öğretmen Başkan minimini birleri yalnız bırakmadı07 Eylül 2021 Salı 01:15
  • Gölbaşı Zabıtası göz açtırmadı07 Eylül 2021 Salı 01:00
  • Farkındalık eğitimi07 Eylül 2021 Salı 00:45
  • Okullara temizlik seti desteği07 Eylül 2021 Salı 00:15
  • Üzüm bağı yaprak açtı 06 Eylül 2021 Pazartesi 11:41
  • Büyükşehirden servis ve sürücülerine sıkı denetim06 Eylül 2021 Pazartesi 03:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti