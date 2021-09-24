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Başkan Çetin eğitimcileri gezdirdi

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede hizmet veren Özel Eğitim Kurumları temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelerek yapım çalışmaları devam eden projeleri de yerinde gezdirdi.
Başkan Çetin eğitimcileri gezdirdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Meslek Grupları ve Esnaflar Buluşmaları’’ programı kapsamında bu hafta Özel Eğitim Kurumları temsilcilerini konuk ederek misafirleri ile tek tek ilgilendi.
Özel Eğitim Kurumları temsilcileri ile gerçekleştirilen bu buluşmaya Başkan Ertuğrul Çetin'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Belediye Başkan yardımcıları katılım sağladı.
Gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki Özel Eğitim Kurumları temsilcilerine belediye çalışmalarını, şehre kazandırılan hizmetler, yapım çalışmaları devam eden projeler ve kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

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‘‘Eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum’’

Eğitimcilerle ortak amaçlarının çocukları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi’ni hizmete sunarken GB desteği, Lisezone, EBA Sınıfı ve Canlı Eğitim Destekleri başta olmak üzere tüm eğitim camiasına var gücümüzle destek olduk. Bu kapsamda da ilçemizdeki Özel Eğitim Kurumları temsilcileri ile bir araya gelerek Belediye çalışmalarımız hakkında detaylı bir sunum yaptık. Eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin Özel Eğitim Kurumları temsilcilerine, ilçede yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi ve Ankara Kedisi Üretim Çiftliği’ni gezdirdi.
 

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