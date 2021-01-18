  • BIST 1.557
  • Altın 441,704
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul -3 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -7 °C
»

Başkan Çetin karla mücadelede sahada

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gece boyunca ekiplerin başında, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını koordine etti.
Başkan Çetin karla mücadelede sahada

İlçedeki yolların trafiğe kapanmaması ve yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmaların devam ettiğini belirten  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yoğun kış şartları kendini göstermeye başladı. Rahmet ve bereket olan kar yağışının beraberinde getirebileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız. Zaman zaman kar yağışı etkisini yitirse de çalışmalarımız, buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme olarak gün içerisinde devam ediyor. Araç ve yaya yollarımız açık hale getirilirken, bir yandan da ortada kalan kar kütlelerinin temizliğini yapıyoruz. Burada bir parantezde sahada emek veren arkadaşlarıma açmak istiyorum. Personellerimizin büyük bir fedakarlık ve gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

3-009.jpeg

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında müdahale için hazır bulunuyor.

5-002.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komutandan Kaymakamlık ve Belediye'ye ziyaret18 Ocak 2021 Pazartesi 00:34
  • Uzaktan eğitime tablet desteği18 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
  • Kahramankazan'da zirvede karla mücadele 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
  • Büyükşehir mama dağıtımını artırdı18 Ocak 2021 Pazartesi 00:31
  • Başkent'in dört bir yanına hijyen desteği18 Ocak 2021 Pazartesi 00:30
  • İpekyolu Kamp Alanı, kampçıları bekliyor18 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
  • Ankara Kent Konseyi'nden Türkiye Belediyeler Birliği'ne ziyaret17 Ocak 2021 Pazar 15:03
  • Silahla yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı17 Ocak 2021 Pazar 14:41
  • Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor17 Ocak 2021 Pazar 14:40
  • Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü17 Ocak 2021 Pazar 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti