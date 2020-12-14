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Başkan Çetin projeleri yerinde inceliyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye değer katacak projelerin ilerleyişini yakından takip ederken, yeni proje çalışmaları için fizibilite çalışmalarını yerinde inceliyor.
Başkan Çetin projeleri yerinde inceliyor

Pursaklar'ı daha estetik daha modern bir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yoğun iş temposuna rağmen ilçe genelinde devam eden tüm çalışmaları da bizzat sahaya inerek yerinde inceliyor ve yakından takip ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar halkının yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı.
Vatandaşları ilçenin yorucu yaşamından uzaklaştırmak adına Pursaklar Belediyesi, yeni sosyal ve kültürel alanların ilçeye kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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‘‘Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye ve kararlılığa sahibiz’’
Pursaklar'a değer katacak yeni projeler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye ve kararlılığa sahibiz. İlçemize şu ana kadar yaptığımız hizmetler, yapımı devam eden projelerimiz ve önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle inşa etmeye, hemşerilerimizin de desteği ile devam edeceğiz. İlçemizde yeni yükselecek yaşam alanlarının müjdesini yakın zamanda hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.

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