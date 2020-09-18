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Başkan Çetin uyarısını otobüste yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs denetimleri kapsamında Özel Halk Otobüsüne binerek toplu taşıma sürücülerine ve vatandaşlara genelgeyle belirlenen kurallara uymaları konusunda uyardı.
Başkan Çetin uyarısını otobüste yaptı

Farkındalık oluşturmak amacıyla bir halk otobüsüne binerek seyahat eden Başkan Ertuğrul Çetin, Ankara‘nın ilk kadın halk otobüsü şoförü Gülşen Şahin ile yolculuk yaparak vatandaşlara kurallara uyulması konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarılarında bulundu.

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Otobüse binen vatandaşları Covid-19 salgınına karşı alınması gerekli tedbirler konusunda uyaran Başkan Çetin, salgınla mücadele kapsamında Belediye tarafından alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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‘‘Halk Otobüsünde Vatandaşlarımızı Almaları Gereken Tedbirler Konusunda Uyardık’’
‘Temizlik, Maske ve Mesafe’ kuralına uymanın şart olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Virüs tüm ülke genelinde bir yayılım içerisinde. Pursaklar’da da bu yayılım biraz yüksek gözüküyor. Pursaklar hattında Ankara’nın ilk Halk Otobüs kadın şoförümüz olan Gülşen Hanımın otobüsüne misafir olarak hemşehrilerimizi virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyardık. Toplu ulaşım araçlarından sıkça kontrol ve uyarılarda bulunarak sık sık dezenfekte ediyoruz. Bizim aldığımız tedbirlere ilave olarak vatandaşlarımızın da hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığı açısından azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. " diye konuştu.
 
Başkan Ertuğrul Çetin, Kızılay-Pursaklar hattından günde binlerce kişiye ulaşım hizmeti veren otobüs şoförü Gülşen Şahin’e de kazasız belasız yolculuklar diledi.

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