Başkan Çetin’den 31 Mayıs uyarısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çevre Temizlik ve Emlak Vergilerinin 1.taksit ödemelerinde son günün "31 Mayıs 2021” olduğunu hatırlatarak mükellefleri uyardı.

Her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı gecikme zammı ile karşılaşmaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online ve vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor.

‘‘Mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum’’

Vatandaşların vergi borçlarının ilk taksitini son ödeme tarihi olan 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Mükelleflerin mağdur olmamaları ve gecikme zammına maruz kalmamaları için vergilerini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 1 Mayıs Pazartesi günü sistemlerde ve veznelerde son gün yoğunluğu yaşanacağından hemşehrilerimizin vergi borçlarının ilk taksitlerini son güne bırakmadan ödemelerini rica ediyorum. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum’’ dedi.