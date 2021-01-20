Başkan Çetin'den anlamlı çağrı

Başkan Çetin, sosyal medya hesabından şu anlamlı paylaşımı yaptı: “Eğer ki bu ilçede bir evladımız aç, susuz, soğuk yatağa girer ise vebali önce benim ve mesai arkadaşlarımındır. Böyle kardeşlerimiz var ve siz bunu bize bildirmiyorsanız vebali sizindir.”