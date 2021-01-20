Başkan Çetin'den anlamlı çağrı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir çağrı yaptı.
KİMSE YATAĞA AÇ, SUSUZ VE SOĞUK GİRMESİN
Başkan Çetin, ilçede ihtiyaç sahibi olduğu bilinen kişilerin adreslerini, gerekli destek sağlanabilmesi için hemen belediyeye bildirilmesini istedi. ‘Vebal’ hatırlatması yapan Başkan Çetin, şu paylaşımda bulundu: “Eğer ki bu ilçede bir evladımız aç, susuz, soğuk yatağa girer ise vebali önce benim ve mesai arkadaşlarımındır. Böyle kardeşlerimiz var ve siz bunu bize bildirmiyorsanız vebali sizindir.”
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-
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