Başkan Çetin’den Bakan Yanık’a ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Pursaklar’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte, gerçekleştirilen ziyarette belediyecilik hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yanık'a bilgiler vererek ilçe ile ilgili konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik’’

Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik. Pursaklar için hayata geçirilmesi planlanan ve bakanlığın çalışma alanlarına dâhil olan konularla ilgili Bakanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederiz’’ dedi.

