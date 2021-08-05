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Başkan Çetin'den Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a gerçekleştirilen ziyarette Pursaklar’ın geleceğini ele aldı.
Başkan Çetin'den Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Ziyaret

Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede hayata geçirilen kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar ve Pursaklar'a yapılması planlanan projelerle ilgili temaslarda bulunmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, beraberindeki heyetle birlikte, gerçekleştirdiği ziyarette belediyecilik hizmetleri, yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a bilgiler verirken, kültür ve sanat alanında yapılacak olan ortak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
‘‘Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi’yi ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik’’

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi’yi ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederim" dedi.
‘‘Kültür ve sanat alanında başlatacağımız ortak projeleri değerlendirdik’’
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; "Ankara Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'i Bakanlığımızda misafir ettik. Kültür ve sanat alanında başlatacağımız ortak projeleri değerlendirdik" dedi
 

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