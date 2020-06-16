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Başkan Çetin'den hem ziyaret hem denetim 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte esnafları ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske denetimlerinde bulundu.
Başkan Çetin'den hem ziyaret hem denetim 

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs tedbirlerinin daha çok önem kazandığı bugünlerde maske kullanımı konusunda denetimlerini sıklaştırdı.
Ülke genelinde devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Kaymakam Mehmet Yıldız, iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen ekiplere eşlik ederek uyarılarda bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri, market, fırın gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra marketlerde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, kontrol edildi.
Ayrıca güvenlik güçleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından; berber, kuaför ve güzellik merkezleri, toplu taşıma araçları ve taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile vatandaşların park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere uyup uymadığı da denetlendi.

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‘‘Vaka sayısındaki artışı hep beraber durdurabiliriz’’

Pandeminin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala istisnasız uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmaya davet ettik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım. Vaka sayısındaki artışı hep beraber durdurabiliriz’’ dedi.

‘‘Önemli Olan Vatandaşlarımızın Sağlığı’’

Salgının ilçede yayılmasının engellenmesi noktasında alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklara hepimizin uyması gerekiyor. Gıda satışı yapılan bütün işletmelerde çalışan ve müşterilerin maske takması zorunludur. Vatandaşımızı virüs tehdidinden korumak için alınması gereken tüm önlemleri alacağız. Kurallara uyduğumuz takdirde virüsle mücadelemizi en kısa sürede kazanacağımıza hiç şüphem yok” dedi.
 

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