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Başkan Çetin’den okul ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu’nu ziyaret etti
Başkan Çetin’den okul ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu’nda ülkenin geleceğine yön verecek olan öğrencileri ziyaret etti. 

Gençlere ve çocukların gelişimine büyük önem veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Feride Bekçioğlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek uzun bir süre çocuklara eğitime ve spora yönelik yapılması planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Müdür ve müdür yardımcılar ile de görüşmeler gerçekleştirip, okulun faaliyetleri ve öğrencilerin başarıları hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerin gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmayarak, çocuklarla dolu dolu vakit geçirdi. 

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‘‘Feride Bekçioğlu Ortaokulunda öğrencilerimiz ile birlikteydik. Hepsi cıvıl cıvıl’’

Çocukların dersler dışında mutlaka kendilerini geliştirebilecekleri sosyal faaliyetlerle ilgilenmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Feride Bekçioğlu Ortaokulunda öğrencilerimiz ile birlikteydik. Hepsi cıvıl cıvıl. Çocuklarımız sosyal aktivitelerde bulunabilmeleri için okul içi ve dışında oyun alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkânlarımız dâhilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyor, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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