Başkan Çetin’den pazar ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kontrollü normalleşme dönemine geçiş sürecinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlara ve esnaflara bilgilendirmede bulundu.

Pazar esnafları ile sohbet ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ertuğrul Çetin, hem esnaflardan hem de vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Normalleşmenin belirlenen takvim ve uygulama şekliyle iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve kurallara uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

‘‘Tedbirde ısrar, başarı getirecektir’’

Semt Pazarlarının en çok önlem alınması gereken yerlerin başında geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saygının ve sakinliğin hâkim olduğu pazarlar için denetimlerimiz devam ediyor. Koronavirüs salgını ile hep birlikte mücadele etmeye ve önlemlerden asla taviz vermemeye devam etmeliyiz. Kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarında yukarı yönlü bir trend olması durumunda geldiğimiz noktaya tekrar dönmemize neden olur. Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz, çünkü en ufak bir rehavet bütün kazanımlarımızı alabilir. Tedbirde ısrar, başarı getirecektir. Belediye olarak bir dakika olsun geri adım atmadan virüsle olan mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.