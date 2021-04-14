Başkan D. Mehmet Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu

Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan İstiklal Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergahı’nın müze kimliğinden yoksun bırakıldığını söyleyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan mekanın orijinal malzemelerinin iade edilmesini istedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanı’na yazdığı bir mektupta İstiklal Marşı’nın yazıldığı mekan olan Taceddin Dergahı’nın müze kimliğinden yoksun bırakıldığını, bakanlığın başka bir biriminde olan mekanın orijinal malzemelerinin iadesini istemişti. Mektubun üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen muhatap bulamadığını açıklayan Doğan, Taceddin Dergâhı’nın müze kimliğinden yoksun bırakıldığını ve mekanın orijinal malzemelerinin bakanlık tarafından iade edilmesi gerektiğini yineledi.

ORİJİNAL MALZEMELER İADE EDİLSİN

Doğan geçtiğimiz aylarda, İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekân olan Taceddin Dergâhı’nın orijinal müze malzemelerinden mahrum bırakıldığını ve Kültür Bakanlığı’nın başka bir biriminde bulunan malzemelerin en kısa zamanda gerçek mekânına iadesinin gerektiğini bir mektupla Kültür Bakanı’na hatırlatmış idi.

ASLİ HALİNDEN YOKSUN BIRAKILDI

Doğan, mektubunda, Taceddin Dergâhı’nın asli müze malzemelerinden yoksun bir halde, bazı plastik mankenlerle doldurulmuş olarak halkın ziyaretine açık tutulduğunu, İstiklâl Marşı’nın TBMM tarafından millî marşımız olarak kabul edilişinin yüzüncü yıldönümüne sayılı günler kala müzenin asli kimliğine kavuşturulması için böyle bir hatırlatma yapmayı gerekli gördüğünü belirtmişti.

MEKANI YAŞATMALI VE GELECEĞE TAŞIMALIYIZ

Doğan, yazdığı mektubunda; “Tarih kitaplardan okunur, fakat tarihi mekânları görmek de tarih okumalarımızı zenginleştirir. Taceddin Dergâhı’nın Millî Mücadele sırasında İstiklâl Marşımızın şairini misafir etmesi, bu madden küçük fakat mâna olarak ölçülemeyecek değerde mekânı yaşatmamızı ve geleceğe taşımamızı gerektirmektedir” diyerek ilgili bakana seslenmişti.

ELEŞTİRİ MUHATABINA ULAŞMIYORSA SORUN VARDIR

Bakanlıktan henüz bir cevap gelmediğini açıklayan Doğan, kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı, “Eleştiri muhatabına ulaşmıyorsa, o ülkenin ciddi bir yönetim krizi var demektir. Bu sene İstiklâl Marşı yılı ilan edildi. Önce Meclis geçici bir kanun maddesi kabul etti, sonra Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili bir genelge yayınladı. Böyle bir yılın ilanı için geçen senenin başından beri gayret sarfettiğimizi bilen biliyor. Nihayet, bu gayretlerimiz bir sonuca ulaştı. Çok sevinmemiz gerekmez miydi? Elbette sevindik. Fakat ondan daha fazla üzüldük!”

MEKTUP ŞUBAT AYINDA YAZILDI, HALEN CEVAP ALINAMADI

“Mevcut Kültür Bakanı’na bir mektup yazdık. Doğrudan onu ilgilendiren bir mesele ile ilgili olarak. Şubat ayı sonunda gönderilen mektup, nasıl oldu ise Ankara’nın bir semtinden öteki semtine bunca zamandır ulaşamadı. Belki de Turizm Bakanına mektup yazmalıydık. O zaman ulaşır mıydı? Eğer muhatap sahici ise, her halükârda ulaşır. Nitekim mektubun metnini TYB sitesinde yayınladık, sosyal medyada paylaştık. (Bakanın acar basın danışmanları böyle kendilerini ilgilendiren şeyleri görmemiş olabilirler mi?)”

MÜZE KİMLİĞİNDEN YOKSUN BIRAKILDI

Kültür veya Turizm Bakanı, istediği ünvanı seçebilir, bizim mektubumuzdan 15 gün sonra İstanbul’da Mısır apartmanında Mehmed Âkif’in vefat ettiği daireyi müze olarak açtı. Bizim mektubumuz da Mehmed Âkif’le ilgili başka bir müze ile ilgili idi: Taceddin Dergâhı! İstiklâl Marşı’nın yazıldığı binayı müze kimliğinden yoksun bırakan Bakanlık, Mısır apartmanındaki daireyi müze olarak ayakta tutabilecek mi? Bu hususta derin tereddütlerimiz var.”

MUHATAP BULUNAMADI

“Bu konuyu neden gündeme taşımak zorunda kaldık? Mektubu yazdığımız günden beri ‘cevap geldi mi?’ sorusuna muhatab oluyoruz. Başlarda, ‘daha erken’ cevabı veriyorduk. Aradan bir buçuk ay geçti. Artık bakanı mazur gösterecek cevabımız kalmadı! Muhatap bulamayan mektubumuzu tekrar kamuoyuna açıklıyoruz. Özeti bir cümledir: Taceddin Dergâhı müze kimliğinden yoksun bırakılmıştır, orijinal malzemesi Bakanlık tarafından iade edilmelidir!

Emrah Özcan/İLKSAYFA