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Başkan Demiral çapan giydi

TÜRKOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti. Kaseinov, Başkan Demirel'e, Orta Asya Türkleri'nin geleneksel giysilerinden dobba ve çapan giydirdi.
Başkan Demiral çapan giydi

Türk kültür ve sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması yönünde Başkan Demirel'in çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Kaseinov, bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Etimesgut Belediyesi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ni heyecanla beklediklerini söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Türk'e ait nerede ne varsa bulup çıkarmak, yaşamak ve yaşatmak adına yoğun gayret sarfettiklerini belirterek, "Kültürümüze, sanatımıza, bize ait olan tüm değerlerimize sımsıkı sahip çıkıyoruz. Milletimizle, ortak değerlerimiz etrafından buluşarak kenetleniyoruz.

Bu amaçla, her yıl gerçekleştirdiğimiz uluslararası kültür ve sanat festivalimizde, Anadolumuz'u ve büyük Türk dünyamızı Etimesgut'umuzda, başkentimizde bir araya getiriyoruz. Dünyanın neresinde, hangi köşesinde bir Türk topluluğu varsa, kültürünü, sanatlarını, sosyal değerlerini sergileme imkanı sağlıyoruz. İnşallah bu yıl da zengin içerikli, dolu dolu bir festivale hazırlanıyoruz. Festivalimiz ve benzeri çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan, bize yol gösteren, ışık tutan TÜRKSOY teşkilatımıza ve değerli Genel Sekreterimiz Sayın Kaseinov'a teşekkür ederim" dedi.


 

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