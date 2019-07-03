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Başkan Demirbaş'a sporculardan turnuva öncesi ziyaret

Uluslararası Kyokushın şampiyonasına katılacak minik sporculara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret ederek, turnuva hakkında bilgi verdiler.
Başkan Demirbaş'a sporculardan turnuva öncesi ziyaret

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından Ankara’nın Akyurt İlçesinde 3-7 Temmuz’da düzenlenecek 15th July Martyrs Day Turkısh Internatıonal Open Kyokushın Champıonshıp’ya katılacak minik sporcuları antrenörleri Raziye Akgül ile birlikte Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı ziyaret etti.

Sporcuları makamında kabul eden Başkan Demirbaş, ziyaretlerinden dolayı küçük sporculara teşekkür etti. Küçük yaşta milli sporcu olup ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde etmenin önemine işaret eden Başkan Demirbaş,  ilçelerindeki gençlerin her alanda başarılı olabilmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.
Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, ‘’Şimdiye kadar Türkiye çapında birçok defa derece yapmış sporcularımız, 15th July Martyrs Day Turkısh Internatıonal Open Kyokushın Champıonshıp’na katılacaklar.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arınması için yapılan her türlü sportif aktiviteye bugüne kadar nasıl destek verdiysek, bugünden sonrada bu desteğimizi artırarak destek vermeye devam edeceğiz. Gerçekten Raziye hocamızda rahmetli eşinden aldığı bu bayrağı, ilçemizde örnek bir çalışma yaparak yıllardır başarılı sporcular yetiştiriyor. Başta antrenörleri Raziye hocamız ve sporcularımızın ailelerini tebrik ederken, katılacakları turnuvada ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan gurur kaynağımız sporcularımıza da başarılar diliyorum’’ dedi.  
Katılacakları turnuva ve sporcular hakkında bilgi veren Yücelhan Spor Kulübü antrenörü Raziye Akgül’de, kendilerini makamında kabul eden Başkan Demirbaş’a teşekkür ederek, ’’Turnuva öncesi sporcularımızı makamınızda ağırlamamız sporcularımıza büyük moral olacaktır. Başkanımızın amatör spora desteklerini yakından takip ediyoruz. Sporcularımızla birlikte Başkanımızı ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi verdik, başarı dileklerini aldık’’ diye konuştu.

3-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonaya katılacak sporcular ise,  şampiyonadan ilçelerini ve belediye başkanlarını gururlandıracak madalyalar ile geri döneceklerini söylediler.
Ziyaretin sonunda Başkan Demirbaş, sporcularla fotoğraf çektirerek başarılar diledi.

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