Başkan Demirel, Bakan Ersoy'u ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek, belediye tarafından yapımı tamamlanan Türk Tarih Müzesi ve Parkı hakkında bilgi verdi.

Müzeyi fotoğraf ve video görüntüleriyle inceleyen Bakan Ersoy, projeyi yerinde görmek istediğini belirterek, en kısa sürede Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret edeceğini söyledi.

Bakan Ersoy'la proje hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirel, Türk tarihini tüm yönleriyle anlatmayı amaçladıkları müzenin Bağlıca Mahallesi'nde yer aldığını; 6 bin metre kare kapalı 50 bin metre kare açık alana sahip olduğunu ve Türk dünyasında başka örneği olmadığını söyledi.

TÜRK TARİHİ ETİMESGUT'TA

Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Cumhuriyet dönemine kadar şanlı Türk tarihini tüm yönleriyle anlattıklarını vurgulayarak, "Müzemizde Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden yazar ve düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimler, 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı sergi salonu bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat ve Etimesgut Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Egemen Otan da hazır bulundu.