Başkan Demirel dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Etimesgut Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışması sonuçlandı.

Resimlerle İstiklal Marşı'nı Anlattılar

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon alan 7 öğrencinin de kız öğrenci olması dikkat çekti. Birinciliği İstiklal Yolu'nda adlı resmiyle Zeynep Daldal kazandı.

ÖDÜL TÖRENİ MÜZEDE

"Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı"ında sanat projesi kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Gıyaseddin Aytaş akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

12 kişiden oluşan seçici kurul yarışmaya başvuran 175 resmi değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda 7 öğrenci mansiyon almaya hak kazanırken ilk üçe giren eserlerde belirlendi. 117 öğrencinin eseri de Türk Tarih Müzesi'nde sergilenmeye layık görüldü.

Dereceye giren öğrencilere, katılım belgesi, bilgisayar, bisiklet, tablet, elektrikli scooter gibi çeşitli ödüller verildi. Öğrenciler ödüllerini Prof. Dr. Erol Parlak ve Başkan Demirel'in elinden aldılar. Törende konuşan Başkan Demirel, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

ORTAK DEĞER VURGUSU

Tarih ve kültürün ortak değerler olduğunu ifade eden Demirel, "Ortak değerlerimize sahip çıkmaya yönelik yapılan her hizmet önemlidir. İşte Türk Tarih Müzesi ve Parkımızda tarihimiz var kültürümüz var. Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği gibi zincire vurulmak istemiyorsak, ocağımızın her zaman tütmesini istiyorsak dünümüze sahip çıkmalıyız. tarihimize sahip çıkmalıyız, geleceğimizi düne sahip çıkarak inşa edebiliriz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, 27 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara Tarih Müzesi ve Parkı’nda ziyarete açık olacak.

SEÇİCİ KURUL

Yarışma Seçici Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Adnan Tepecik Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Adalet Kandır Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Dilek Acer Çakar Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Meliha Yılmaz Gazi Üniversitesi, Doç. Dr. Aybige Demirci Şenkal Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Doç. Dr. Güzin Ayrancıoğlu Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Yanbeyi Beşer Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ,Dr. Öğr. Üyesi Sultanberk Halmatov Ağrı İbrahim Çeçen Üniversites,i Erman Tolga Yılmaz Görsel Sanatlar Öğretmeni.

