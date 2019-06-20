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Başkan Demirel kaymakamları ağırladı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural’ı ağırladı. 
Başkan Demirel kaymakamları ağırladı

Başkan Demirel, 150 bin metrekarelik alan üzerine her biri 4-5 yıllık 10 bin yetişkin ağaç dikerek Atatürk Ormanı oluşturduklarını belirterek, "Atatürk Ormanı içerisinde, ağaçlara zarar vermeden uygun alana ulu önderimiz Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzerini inşa ettik. Atatürk Müzemizde, Atatürk'ün ve muhterem anneleri Zübeyde Hanım'ın gerçekçi silikon heykelleri ile tarihi vesikalar yer almaktadır. Müze içerisinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 3D görsel ve belgesellerle anlatılmaktadır. Müze bahçesinde de Atatürk'ün devrimlerini anlatan polyester çalışmalar yer almaktadır" dedi. Başkan Demirel ve kaymakamlar, bir süre Atatürk Belgeselini izlediler.

Başkan Demirel ve kaymakamlar, daha sonra birlikte Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı'nda incelemelerde bulundular. Konak hakkında bilgi veren Demirel, konakta hanımların bir araya gelerek vakitlerini değerlendirdiklerini, gün ve toplantılarını yaptıklarını söyledi. Demirel ve beraberindeki heyet gün yapan kadınlarla da sohbet ettiler.

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