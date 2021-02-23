Başkan Demirel, robot yarışmalarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Yülek, Başkan Demirel'e üniversitenin bilimsel laboratuarını gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaları yakından inceleyen Demirel robot yarışmalarına katılan Albatros Team öğrencileriyle sohbet etti, öğrencilere başarılar diledi. Demirel sanal gerçeklik gözlüğünü takarak bir süre test etti.

Prof. Yülek Etimesgut Belediyesi'nin katkılarıyla Ankara'nın metropol alanda akan ve duran su envanterinin çıkarılmasına yönelik bilimsel araştırma projesi geliştirdiklerini söyledi.

Projeyle ilgili gelinen son noktayı Demirel'le paylaşan Yülek, belediye üniversite işbirliğini içeren protokolü Demirel'e takdim etti.

GÖRÜŞLERİNİ ALIYORUZ

Başkan Demirel de yaptığı değerlendirmede, üniversitelerle işbirliğini çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Yaptığımız her projede bilim insanlarımızın görüş öneri ve eleştirilerini çok önemsiyoruz. Birçok üniversitemizle yakın işbirliği yapıyoruz. İlçemizin değerine değer katacak yeni hizmet ve yatırımlarda üniversitelerimizle bu işbirliğini daha da artırmanın gayreti içindeyiz. Bu ziyaretlerimizde belediyemizin ev sahipliğinde 100 üniversiteden 286 bilim insanımızın katıldığı Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu'nda yayımlanan bildirilerin yer aldığı kitap setimizi de değerli rektörlerimize hediye ediyoruz" dedi.

8 ÜNİVERSİTEYE ZİYARET

Başkan Demirel, rektör ziyaretleri kapsamında THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'yı ziyaret etti. Rektörlerle ortak geliştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirel, Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı'nı hediye etti, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.