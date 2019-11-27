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Başkan Demirel Şehit Seçkin Çil Anaokulu'nu ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Şehit Seçkin Çil Anaokulu'nu ziyaret etti. Anaokulunda eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Demirel, çocuklar yakından ilgilendi.
Başkan Demirel Şehit Seçkin Çil Anaokulu'nu ziyaret etti

Etimesgut Belediyesi tarafından anaokulunda düzenlenen görme taramalarını da takip eden Demirel, çocukların daha sağlıklı yetişmeleri için belediye olarak her türlü hizmet ve yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

SAĞLIKLI NESİLLER

Demirel, şunları kaydetti: "Belediye olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimine büyük önem veriyoruz. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ilerde telafisi mümkün olmayan görme problemlerinin önüne geçmek için ücretsiz görme, dil-konuşma taramalarını başlattık. 200 bin çocuğumuzu gencimizi taramadan geçiriyoruz. 5 ayrı kreşimizde okul öncesi çocuklarımıza eğitim veriyoruz.

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etiSEM birimlerimizde meslek ve beceri eğitimleri düzenliyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla onları spora teşvik ediyoruz. Birçok spor merkezi yaptık. Bu merkezlerimizde, futbol, basketbol, masa tenisi, judo, kickboks, karate, tenis yüzme branşlarında eğitim düzenliyoruz. Bu eğitimlerden binlerce yavrumuz yararlanıyor. Yaşam merkezlerimizde de kapalı havuzlarımız ile çağdaş spor salonlarımız yer alıyor. Örnek kütüphanelerimizle binlerce gençlerimizin yanındayız".
Başkan Demirel, Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nu da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. 
 

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