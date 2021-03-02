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Başkan Demirel'den tesislere tam not

Dekan Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ergün Hasgül ve Prof. Dr. Nurdan Duman ve üniversitenin akademisyenleri Etimesgut Belediyesi Engelsiz Merkezi ve Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret ettiler.
Başkan Demirel'den tesislere tam not

Başkan Demirel, akademisyenlere Türkiye'de tek dünyaya örnek olan engelsiz yaşam merkezini gezdirdi, engellilerin katıldığı kurslarda incelemelerde bulundu. Demirel merkezin engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıran birçok donatıya sahip örnek bir tesis olduğunu söyledi.

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YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR
Prof. Dr. Yıldırım merkezi büyük bir hayranlıkla gezdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hayal etmek güzeldir. Hayal edilen bir işte sonuca ulaşmak insanların gönlüne hitap etmek; özellikle engeli vatandaşlarımızın gönüllerini fethetmek işlenen en büyük sevap ve hizmettir. Dünya standartlarında bu merkezin yapımında emeği geçen başta belediye başkanı sayın Enver Demirel olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Fonksiyonel yaşam merkezin tüm ülkemizde yaygınlaşması diliyorum.

GURUR VEREN PROJE
Demirel akademisyen konuklarına daha sonra Türk Tarih Müzesi'ni gezdirdi. Demirel, "Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın Türk tarihindeki dönüm noktalarını gelecek nesillere aktarmada önemli rol oynayacağını vurguladı.
Akademisyenler müzeyi çok beğendiklerinin altını çizerek "Bu çalışma bizi çok gururlandırdı." ifadesini kullandılar. 

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