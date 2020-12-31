  • BIST 1.478
  • Altın 449,975
  • Dolar 7,3851
  • Euro 9,0776
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Başkan Enver Demirel 2020 yılını değerlendirdi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 2020 yılını değerlendirdi. Demirel 2020 yılında COVİD-19'a başarılı bir şekilde mücadele ederken bir yandan da yatırım ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Başkan Enver Demirel 2020 yılını değerlendirdi

Demirel Mart ayının ilk haftasından itibaren ülke olarak pandemiyle mücadele sürecine girildiğini hatırlatarak "B u yönde başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Okul, cadde, sokak,  park ve bahçe, pazaryeri, toplu taşım araçları dahil olmak üzere 4,5 milyon m2 alanı dezenfekte ettik. İl Bilge Hatun Erinçevi’mizdeki yaşlılarımızı izole ettik ve doktor eşliğinde görme taraması ve yaşam kalitesi  taramalarıyla kontrollerini ve takiplerini sağladık.  İhtiyaç sahiplerimize bu süreçte daha çok destek verdik. Aşevimiz 24 saat görev yaptı ihtiyaç sahiplerine, karantina sürecindeki vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sıcak yemek ulaştırdı. Eti-kart, gıda dağıtımları ile yardıma muhtaçların hizmetinde olduk. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da Halk Ekmek Fabrikamız her gün ekmek üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdı. EtiATA ve Vefa gruplarımızla evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimize destek sunduk".

berat_-(1).jpg

YATIRIMLAR DEVAM ETTİ
Demirel, bu yıl içinde hizmet ve yatırımların devam ettiğini belirterek, "Tunahan ve Bağlıca Mahallelemize kapalı pazar yeri kazandırdık. Çalışmaları tamamlayıp inşallah kısa sürede hizmete açacağız. Yapracık ve Ballı Kuyumcu Mahallelerimize Köy Konağı kazandırıyoruz. Kabasını bitirdik onları da 2021 yılı içerisinde hizmete sunacağız" dedi.

TÜRK TARİH MÜZESİ
Bu yıl Türkiye'ye örnek yatırımlara bir yenisin daha eklediklerinin altını çizen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ve Türk dünyasında başka örneği olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ilçemize kazandırdık. Projemizde Türk tarihindeki dönüm noktaları, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamları, komutanlar, tarihçiler, edebiyatçılar heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda yer alıyor. Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihini bu müzemizde yaşatıyoruz. Toplam 60 bin metre karelik alanda kurulu bu dev alanda içerisinde 650 kişilik konferans salonu, 10 bin kişilik kütüphanenin de hizmet verdiği 7 bin metre karelik kapalı müzemiz de hizmet veriyor" dedi.

Park ve yeşil alan çalışmaları kapsamında bu yıl 40 park 250 bin metre yeşil alan yaptıklarını ifade eden Demirel, binlerce ağacı da toprakla buluşturarak ormanlık alanlar oluşturduklarını vurguladı.

Bu yıl içerisinde önce Elazığ sonra İzmir Depremi'ni yaşadıklarını aktaran Demirel, bu iki ildeki depremzedeler için yardım tırları gönderdiklerini hatırlattı.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
Etimesgut'un çok önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirten Demirel, "Kültür ve Sanat Şehri Etimesgut'ta Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı'nı gerçekleştirdik. rektörlerimizi ve akademisyenlerimizi ilçemizde ağırladık. 286 akademisyen kültürümüzü sanatımız araştırdı; 190 bildiri yayımladı. Bizim olana sahip çıktık. 8 rektörün imzasıyla Türk Kültür ve Sanatına katkılarımzdan dolayı Yüksek Hizmet Beratı'yla taltif edildik" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesiste revizyon çalışması31 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • Emekler kazanca dönüşüyor31 Aralık 2020 Perşembe 10:15
  • Öğrencilere EBA desteği31 Aralık 2020 Perşembe 10:14
  • Güdül Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı31 Aralık 2020 Perşembe 04:34
  • Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı31 Aralık 2020 Perşembe 03:31
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 01:33
  • ABB'den baca kapağı ve ızgara düzenlemesi31 Aralık 2020 Perşembe 01:32
  • Nallıhan'daki Nasuh Paşa Camisi'nde çevre düzenlemesi yapıldı31 Aralık 2020 Perşembe 00:30
  • Başkentte yılbaşı önlemleri30 Aralık 2020 Çarşamba 15:38
  • Cansuyu Benin’de Külliye açtı30 Aralık 2020 Çarşamba 05:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti