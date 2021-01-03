Başkan Enver Demirel yerel yönetimlerin emeğine dikkat çekti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel pandemi sürecinde yerel yönetimlerin emeğinin görmezden gelinmemesi ve teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel pandemiyle mücadelede yerel yönetimlerin büyük rol oynadığını söyledi. Ekstra kaynak almadan kaynaklarının bir kısmını pandemi ile mücadeleye aktardıklarını söyleyen Başkan Demirel, “Çalışmalarımızı pandemiye göre düzenledik. Tüm tesislerimiz filyasyon ekiplerine açık. Bundan asla şikâyetçi değiliz. Ancak birçok kuruma haklı olarak pandemiyle mücadelede teşekkür edilirken yerel yönetimler unutulmasın” dedi. 1999 yılından 2000 yılına ve 2009’dan günümüze kadar Etimesgut’u kültürün sanatın merkezi haline getirmeye çalıştıklarının da altını çizen Demirel, “ Belediye olarak yol, park, bahçe yapacağız. Ancak bizim bir hedefimiz vardı Etimesgut’u kültür ve sanatın merkezi haline getirmek” ifadelerine yer verdi. Demirel geçmişten bugüne ilçede verilen hizmetleri şöyle anlattı:

KÜLTÜR SANATTA İYİ NOKTADAYIZ

“Etimesgut’u çağdaş kentler seviyesine çıkardık. Dört dönemdir belediye başkanıyım. 1999 seçimlerinde vatandaşımızın tercihiyle seçilmiştim 2004 yılında seçilemedim, 2009 yılında tekrar seçilerek belediye başkanlığını yürütüyorum. Vatandaşımız tercih gösteriyor bizi başkan yapıyor. Siz hizmet etmezseniz vatandaşın size teslim ettiği makamın, kaynakların hakkını vermezseniz, bunu hizmete çevirmezseniz. Son seçimde yüzde 50 civarında oy aldım. Biz vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, onu sosyal hayatın içerisine çekecek birçok hizmet verdik. Ve bunu toplumun her kesimine yaptık. Birçok spor merkezi, kültür merkezi yaptık. Engellilerimiz için yaşam merkezi yaptık. Uluslararası Anadolu Günleri Festivali yapıyoruz. Türkiye’de 10 gün süren yarım milyona yakın insanın katıldığı örnek bir festivaldir. Elbette yol yapacağız, park yapacağız, kaldırım bahçe yapacağız. Ama bu şehrin önüne koyacağımız en güzel hedef burayı kültür ve sanat kenti yapmaktır. 1999’da geldiğimde kültür sanat adına herhangi bir çalışma yokken bugün iyi noktadayız.”

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

“Yeni bir kültür merkezi projemiz var. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir kültür merkezi. İhalesi yapıldı, proje yapıldı işin kendisini ihale edeceğiz. Bugün 22 adet müzik koromuz var. Halk müziği, sanat müziği korolarımız var. Biz bu müziklere önem veriyoruz. İnsanımızın sosyal faaliyetlere ihtiyacı var. Pandemiden dolayı festivallerimizi düzenleyemedik. Ancak Türk Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenledik. Ankara’daki üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok üniversite destek oldu. Bunlar kitap haline gelecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.”

PANDEMİDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ GÖZARDI EDİLMEMELİ

Pandemi sürecinde tüm yerel yönetimlerin ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyarak çalıştığını ve bunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Demirel şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi insanlığı esir aldı devam ediyor. Ülkemizde hükümetimiz başta olmak üzere devletimizin bütün kurumları bununla mücadele ediyor. Sağlık çalışanları ve Bilim Kurulu Üyelerimize tabi ki teşekkür ediyoruz. Fakat yerel yönetimleri unutuyoruz. Yerel yönetimler pandemi sürecinde ciddi mücadeleler verdiler, kaynaklarının bir kısmını bu mücadeleye aktarıyorlar. Olması gerektiğinden daha da fazlasıyla mücadelenin içinde varlar ve bunun için ayrı bir kaynakta aktarılmıyor.”

PANDEMİYE UYARAK ÇALIŞIYORUZ

“Pandemi çalışma yöntemimizi ve programlarımızı, yatırımlarımızı alt üst etti. Pandemiye uyarak çalışmayı yürütüyoruz. Filyasyon ekiplerimize tüm tesislerimizi açtık. Tüm tesislerimizi hangi mahallede nasıl ihtiyaçları varsa kullanıyorlar. Otellerimizi sağlık çalışanlarımıza açtık, filyasyon ekiplerinin gerekli zamanlarda yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz bu durumdan şikâyetçi asla değiliz. Bu süreçte birçok kuruma teşekkür ediliyor. Fakat yerel yönetimleri hiç duymuyoruz. Yönetimlere de teşekkür etsinler. Yerel yönetimler vatandaşın iç içe olduğu kurumlar. Buralarda güçlü olunmalı. Vatandaş buradan aldığı hizmetle devletini değerlendirir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA