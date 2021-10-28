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Başkan Ercan Eko Çiftlik’te Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sincan Belediyesi çevre bilinci tam, doğa dostu bir Sincan için çalışmalarına devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Muhtarlarla Eko Çiftlik’te bir araya gelerek sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili istişarelerde bulundu.
Başkan Ercan Eko Çiftlik’te Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Toplantının ardından Muhtarlar, Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni gezerek çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. 
Sincan Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevre bilincini artırmak ve farkındalığını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir alana kurduğu eko çiftlik ile geri dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi geniş kitlelere ulaşarak çevre bilincini daha da yaymayı amaçlıyor. Bu kapsamda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’a bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla Eko Çiftlik’te bir araya geldi.

Başkan Ercan, “Muhtarlarımız ile bir araya gelip sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili projelerimiz hakkında konuştuk. Çevre bilinci tam, doğa dostu bir Sincan İçin çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından muhtarlar Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni gezdi.  Atıkların dönüştürülmesinden kompost üretimine, sokak hayvanları için yaş mama üretiminden botanik bahçesine kadar pek çok alanın yer aldığı Eko Çiftliğin işleyişine dair bilgi aldılar.

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