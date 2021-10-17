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Başkan Ercan Gençlerle Bir Araya Geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan pandemi döneminde ara verdiği Gençlerle Başbaşa programına yeniden başladı.
Başkan Ercan Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Ercan ilçedeki okulları ziyaret ederek gençlerle buluşuyor. İlk olarak Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören gençlerle bir araya gelen Başkan Ercan gençlere yönelik projelerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu.

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Gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Ercan” Ülkemizin teminatı okuyan, merak eden ve araştıran gençlerimizdir. Gençlerle bir araya gelmekten büyük keyif duyduk.” diye konuştu.  Başkan Ercan ''Gençlerle Başbaşa'' programı kapsamında Sincan ilçesinde bulunan tüm okulları ziyaret etmeyi sürdürecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ''Gençlerle Başbaşa'' programına yeniden devam ediyor. İlk olarak Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Ercan öğrencilerle sohbet etti. Başkan Ercan belediye çalışmaları ve projeler hakkında gençlerle bilgi alışverişinde bulundu, gençlerin sorularını yanıtladı.

Murat Ercan, “Gençlerin fikirleri, talepleri, şehir için öngörüleri çok kıymetli. Fikirlerimizi gençlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktır.” açıklamasında bulundu. 

“Bizim için siz çok kıymetlisiniz çünkü siz ülkenin geleceğisiniz, yarın ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Gençlerimizin öngörüsü, hayalleri bizlere yol gösterecek. Ben gençlerle bir araya geldiğimde en az benim onlara öğrettiğim kadar ben de onlardan öğreniyorum.” dedi.

Başkan Ercan öğrencilerin görüşlerini de aldı, “Sincan’a neler yapıyoruz onları konuşalım. Birlikte geleceğe dönük neler yapılmasını istersiniz, nasıl bir şehir kurulmasını istersiniz?” diye sordu.

Gençlerin en çok merak ettiği kendilerine yönelik projeler oldu. Başkan Ercan Millet kıraathanelerinden spor alanlarına kültür sanattan sosyal alanlara kadar pek çok proje üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Ercan öğrencilerden büyük ilgi gördü. Programın sonunda gençler Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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