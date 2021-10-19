Başkan Ercan Muhtarlarla Bir Araya Geldi

“19 Ekim Muhtarlar günü” dolayısıyla Sincan Belediyesi Kültür Evinde bir program düzenlendi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan ilçesine bağlı tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve İlçe protokolü de katıldı.

Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde 19 Ekim “Muhtarlar Günü” kutlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’a bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Ercan yapımı devam eden ve planlanan projeleri anlattı, muhtarlarla istişarede bulundu.

Başkan Ercan,” Muhtarlar günü vesilesiyle muhtarlarımızla bir araya geldik, Sincanımızın geleceği hakkında istişarede bulunduk. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Programa katılan muhtarlar da” Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” sözleriyle duydukları memnuniyeti dile getirdiler.