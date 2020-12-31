Başkan Erdoğan Azerbaycan'daki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiği arayarak "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum.

Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum."