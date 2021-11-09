Başkan Erdoğan duyurdu: 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz. Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alacağız.'' ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, ''Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.'' ifadelerini kullandı.