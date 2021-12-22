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Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır" dedi.
Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor.

Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız.

Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.

Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. 

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