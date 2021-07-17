Başkan Erdoğan duyurdu: Rize için yeni karar!

Başkan Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi. Erdoğan, "Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi. Erdoğan, "Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok.

Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.

ERZURUM BU ÜLKENİN BENDİDİR

Taksim Cami'nin açılışı anısına annesi ile birlikte bana ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehranur kardeşimin kalbine layık olma peşindeyiz. Erzurum'da hayvancılık yapan ve yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntısını giderme gayreti içerisindeyiz. Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.

DEV ŞEHİR HASTANESİ KAZANDIRDIK

Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3500 araçlık otoparka sahip 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz sadece şehrimizin bölgemizin değil, ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir. Bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve işletilmektedir.

Esasen yaklaşık 1 yıl önce fiilen hizmet vermeye başlayan hastanemiz salgın döneminde şehrimize büyük katkı sağlamıştır. Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz.

TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.

2023'E KADAR BİTİRECEĞİZ

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

"MİLLETİMİZDEN KARŞILIK BULAMAZLAR"

Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar

19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar.

"RİZE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK"

Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi.