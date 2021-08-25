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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Herkes orada olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 6 saatlik MKYK toplantısında gündem sel felaketi ve orman yangınları oldu. Erdoğan toplantıda "Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun" talimatını verdi.
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Herkes orada olsun

AK Parti’de ‘afet’ zirvesi gerçekleşti, 7 bakan sunum yaptı. Bakanlar sel ve yangın bölgelerinde olmaya devam edecek. Çevre Bakanı Kurum’un, selde zarar gören ya da yıkılan evler için ilk ihale tarihinin 31 Ağustos olduğunu açıkladığı belirtildi. Sunumlarda yangının maliyetinin, inşa edilecek evlerle birlikte 1 milyar 84 milyon lira olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, orman yangınları ve sel felaketlerinden sonra vatandaşlara yardım için hemen harekete geçtiklerini belirterek, parti kurmaylarına, “Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun. Kapı kapı dolaşmaya devam edin. Sahip çıkalım, yalnız bırakmayalım, vatandaşımızın yanında olalım” talimatı verdi.

7 BAKAN SUNUM YAPTI

Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ve 6 saat süren MKYK toplantısında gündem sel felaketi ve orman yangınları oldu. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

HERKES AFET BÖLGESİNDE OLSUN

Edinilen bilgiye göre, 7 bakanın orman yangınları ve sel bölgelerinde biten projelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgelerine görevlendirme yaptı.

Bölgede çalışan bakanlara teşekkür eden Erdoğan, “Bakanlarımız toplantının hemen ardından sel ve yangın bölgesinde olmaya devam edecek. Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun. Kapı kapı dolaşmaya devam edin. Spekülasyonlara aldırış etmeden yola devam edin. İlk andan itibaren hemen yangın ve sel bölgesine ulaşarak gereği yapıldı. Devlet yüzünü vatandaşa gösterdi. Vatandaş devletin yanında olduğunu hissetti” dedi.

İLK İHALE 31 AĞUSTOS

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sunumunda sel bölgesi için hazırlanan projeyi anlattığı öğrenildi. Bakan Kurum’un, selde zarar gören ya da yıkılan evler için ilk ihale tarihinin 31 Ağustos olduğunu açıkladığı belirtildi. Yapılan sunumlarda, yangının yapılacak evlerle birlikte maliyetinin 1 milyar 84 milyon lira olduğu açıklandı.

ERDOĞAN TESLİM EDİLEN EVLERE GİDECEK

Sunumu dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki sel felaketinde yıkılan evlerin yerine yeni evlerin yapıldığını ve vatandaşlara teslim edildiğini hatırlattı, eylül ayı içinde bu yerleri ziyaret edeceğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL REKOR BEKLİYORUZ

Edinilen bilgiye göre toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya ve Muğla’nın yangınlardan olumsuz yönde etkilendiğini ancak daha sonra turizmin toparlandığını ifade etti. Ersoy, “Bu yıl gelen turist sayımız 25 milyon civarında, önümüzdeki yıl da rekor bekliyoruz” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise 35 gün sel ve yangınlarla yapılan mücadeleyi anlatarak, “35 gün, günyüzü görmedik” ifadesini kullandı.

MKYK’DAN 6 MİLYON YARDIM

Orman bölgeleri ve sel felaketinin yaşandığı bölgeler için başlatılan yardım kampanyasına kabine üyelerinin ardından MKYK üyelerinin de katıldığı ve 6 milyon TL yardımda bulunacağı öğrenildi.

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