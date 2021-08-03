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Başkan Erdoğan Türkiye'ye destek veren ülkeleri paylaştı

Başkan Erdoğan, orman yangınıyla mücadelede desteğini esirgemeyen ülkelere teşekkür mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan Türkiye'ye destek veren ülkeleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından destek veren ülkeleri paylaşan Başkan Erdoğan, ''Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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