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Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Başkan Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu. Başkan Erdoğan, enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar, ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe sahip değildir. Ahilik müessesesini tüm dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz.

Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. UNESCO'ya verdiğimiz dosyamızı Azerbaycan ve İran ile birlikte hazırladık. 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Ecdadımız devletleri sadece kılıçla kurmadı gönülleri de fethettiler. Ahiliğin sosyal rolü üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar, zengin-fakir, emek-sermaye arasında kurduğu dengeden gelmektedir. İstikrarın reçetesi işte bu dengedir.

ERDOĞAN'DAN AHİLİK AÇIKLAMASI

Ahi olabilmek çalışmak ve öncelikle bir meslek sahibi olmak gerekir. Bir ahinin tezgahı halka olduğu kadar hakka hizmet mekanıdır Usta çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler gençleri sadece meslek sahibi yapmaz, onlara vatan sevgisini ve kanaati öğretir.

2 yıldır dünyaya ağır darbe vuran salgın bizi de etkiledi, bu süreçten etkilenenlerin başından esnaf ve ticaret erbabımız geliyor.

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Ağustos sonu itibariyle 2021 yılında 10 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi, kredi ödemeleri ertelendi.

KORONAVİRÜS SALGINI

İki yıldır dünyayı sarsan salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın tüm dünya ile birlikte bizi de etkiledi. Maliyetler bir yana kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor.

Tabi en çok etkilenenlerin başında esnaf sanatkarımız geliyor. Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçlarını 2 sene erteledik.

Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık.

ETİKETLERDEKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

"Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz" diyen Erdoğan, enflasyondaki gelişmelere ilişkin, "Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesine ilişkin, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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