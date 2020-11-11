Başkan Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' iddialarına net yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'dan burada yaptığı konuşmada 'kabine revizyonu' iddialarına da net cevap verdi.

Erdoğan, "Kabine değişikliği spekülasyonları da masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın işi gücü yok. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim." dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Kabine değişikliği spekülasyonları da masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın işi gücü yok. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu maka geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Harekete geçmek için şuraya veya buraya değil, millete bakarız, millet ne diyor. Milletimizden işaret aldığımızda tereddüt etmeden gereğini yaparız.