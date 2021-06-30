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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi müsilaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı milletimiz üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi müsilaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu ülkede her dönemde iktidarla muhalefet partileri arasında çekişmeler, görüş farklılıkları yaşanmıştır. Ama bu defa bambaşka fotoğraf var.

Dışarıdan ve içeriden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor, ülkenin demokrasisine ekonomisine kat ediyor.

Türkiye 2023'e yaklaştıkça partimize, ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor. 

SİYASİ MÜSİLAJ!

CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, yalanı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üstüne adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli ve kasıtlı bir iftira, yalan, çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Şayet böyle değilse durum daha vahim demektir. Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur.

SOSYAL MEDYA MESAJI

(Sosyal medya düzenlemesi) Artık bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor."

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