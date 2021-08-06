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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Erdoğan birçok ilimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan orman yangıları ile ilgili açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, tomalarımız yoğun bir çalışmaya devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Azerbaycan’ı zikretmek zorundayım. 600’e aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. 

Şu anda 16 amfibik uçak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Ukrayna’dan gelen 5 tane helikopter var, bunlar 24 saat çalışacak. 

208 YANGININ 196'SI KONROL ALTINA ALINDI

44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Azerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık. Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak 100 itfaiyeciyi göndereyim dedi. İsabetli olur dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Havada durma süreçleri de yüksek.

150 iş makinesi ki termik santraln etfafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor.  Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz. 

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY YOK, YALANDIR"

Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Siyasetçilerin bazılarının ifade ettiği gibi buralarda inşaata açılacaktır gibi onayımın olduğu gibi asla böyle bir şey yok, yalandır. Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka sıfatı yoktur. Muhalefet iktidara nasıl yardımcı oluruzu düşüneceğine, yangına nasıl körükle gideriz bunu yapıyorlar. Bir körük daha versen, ne yapıyorsun demez.

Yeni ağaçlandırma bitki örtüsüyle uyumlu olacaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan dikeceğiz. Toplam 252 milyon fidan dikeceğiz. 

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