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Başkan Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.
Başkan Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklamalar

Başkan Erdoğan Cuma namazı öncesinde bölgede kısa bir açıklama yaptı: 

"Bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak süratle yapıp küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız. Bu millet hiçbir zaman çökmedi, yine yıkılmayacağız. Süratle bütün mağduriyetleri gidermenin peşinde olacağız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. "

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

AFAD KOORDİNASYON TOPLANTISINA DA KATILACAK

Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

AK PARTI 20'NCI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi Bozkurt'a ziyaret edeceği bildirildi. Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

""Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"

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