Başkan Ertuğrul Çetin; "1 yıl sonra burayı tanıyamayacaksınız!“

Başkan Ertuğrul Çetin önderliğinde Pursaklar Belediyesi, yeşil alan çalışmalarıyla kentin çehresini yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, kentin hâkim tepesinde yer alan araziye, yeşille iç içe olacak bir şekilde seyir terasları ve yürüyüş yolları için etüd çalışmalarına başlıyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye seviye atlatacak olan projenin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

‘‘Taşlıktan arındırılmış, şelaleleri, yeşili, yürüyüş yolları, seyir terasları ile Pursaklar'a çok yakışacak’’

Vatandaşların uğrak noktalarının başında gelecek bir alan haline getireceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Dağlık bir durumda bulunan bu arazimiz, taşlıktan arındırılmış, şelaleleri, yeşili, yürüyüş yolları, seyir terasları ile Pursaklar'a çok yakışacak. Önemli noktasına yapacağımız seyir terası ile cazibesini artıracağız. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan sürpriz projemiz ile 1 yıl sonra burayı tanıyamayacaksınız. En kısa süre içerisinde çalışmalara başlayarak 2022 yılında projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.