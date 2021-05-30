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Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Anlatıyoruz, dinliyoruz, istişare ediyoruz.’’

Pursaklar’da esnafları ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, sokak sokak gezerek ilçe sakinleri ile sohbet etti.
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Anlatıyoruz, dinliyoruz, istişare ediyoruz.’’

Güne esnaf ziyareti ile başlayarak, çalışmalarına devam eden esnafa ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokak sokak gezip vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette Pursaklar’ın geleceği için tüm güçleriyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

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‘‘Hemşehrilerimiz ile hep iletişim halinde olacağız, ilçemizi birlikte yöneteceğiz’’
Her zaman vatandaşların arasında ve yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Toplumumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, onların fikirlerini dinliyoruz. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle zor ve sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Bu konudaki yaşadıkları sorunları dinleyip elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Hemşehrilerimiz ile hep iletişim halinde olacağız, ilçemizi birlikte yöneteceğiz’’ dedi.

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