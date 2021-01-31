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Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı

Vatani görevini yerine getirecek olan Semih Can Arslan askere gitmeden önce  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ’i ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı

Pursaklar’da ikamet eden Semih Can Arslan, askere gitmeden önce hizmetlerini yakından takip ettiği Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek helallik aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin asker adayına, askerlik yükümlülüklerini yerine getirirken koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında  maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemesini de hatırlattı.
 
‘‘Allah, sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin’’
Vatani görevini yaparken asker ocağından birçok şeyin öğrenildiğini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; "Hizmetlerimizin sıkı takipçisi olan Semih Can Arslan kardeşim, hem bizimle tanışmaya hem de askere gideceği için helalleşmeye geldi. Genç kardeşimizin heyecanını bizlerde yürekten paylaşıyoruz. Allah, sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

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