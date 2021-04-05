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Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir evladımız aç, susuz kalır ise bunun vebali önce benim ve ekibimin boynunadır’’

Yapımı devam eden aşevinde incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, salgın tehlikesine yönelik alınan önlemler hakkında bilgi alarak yapılan çalışmaları denetledi.
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir evladımız aç, susuz kalır ise bunun vebali önce benim ve ekibimin boynunadır’’

Aşevinin Ramazanın ruhuna uygun olacak şekilde hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kardeşlik ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında, Pursaklar'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hayata geçireceğimiz aşevinin, çok büyük ve önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılayacak. Amacımız, tüm yıl olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince katkıda bulunmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirebilmektir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Allah'ım izni ile Ramazan ayında hizmete hazır hale getireceğiz" dedi.

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Pursaklar Belediyesince, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca yemek ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği aşevinde, Ramazan ayı boyunca da iftar yemeği verilecek.

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