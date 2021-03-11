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Başkan Ertuğrul Çetin, esnafın sıkıntılarını dinledi

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da faaliyet gösteren, çırak bulmakta zorluk çeken esnafları ziyaret etti. 
Başkan Ertuğrul Çetin, esnafın sıkıntılarını dinledi

Pursaklar esnafının yaşadığı çırak sorununu yakından takip ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, usta ellerin yaşadığı sıkıntıları tek tek dinledi. 

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‘‘Bir dönem el üstünde tutulan meslekler birer birer hayatımızdan çıkarak yok olmaya yüz tutuyor’’
Öncelikli hedefin çırak, kalfa ve usta yetiştirmeye yönelik olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimiz çocuklarının iyi eğitim almasını, başarılı olmasını ve daha iyi yaşam sürmelerini istiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın meslek liselerine olan ilgisi de azalıyor. Herkes memur olmak ve masa başı bir işte çalışmayı arzuluyor. Bu durumdan dolayı da kalifiye eleman bulmak imkânsız hale geliyor. Bir dönem el üstünde tutulan meslekler birer birer hayatımızdan çıkarak yok olmaya yüz tutuyor. Gençlerimizi bu alanlarda istihdam etmeye teşvik etmeliyiz. Mesleki ve Teknik Liseleri bitirenleri, hemen istihdam eder hale getirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla hareket edersek unutulmaya yüz tutan meslekleri tekrardan canlandırabiliriz" dedi.

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