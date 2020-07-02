  • BIST 116.124
  • Altın 389,805
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,7164
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKADanıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Karar bekleniyor
»

Başkan Ertuğrul Çetin muhtarlarla buluştu

Başkan Ertuğrul Çetin, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek Belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı.
Başkan Ertuğrul Çetin muhtarlarla buluştu

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarları katıldı. 
Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan Mahalle Muhtarları ile istişare toplantılarına büyük önem veren Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya gelerek 1 yıllık çalışmalarını, slayt gösterisi ve video görüntüleriyle oldukça kapsamlı bir şekilde muhtarlarla paylaştı. 

‘‘Hangi mahallemizin ne gibi bir ihtiyacı var, bunun tespitini yapıyoruz’’

Belli bir program dahilinde, sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak geçen süre zarfında birimlerimizde gerekli düzenlemeler yaptık. Bunun akabinde ilimiz genelinde hangi ilçemizin, hangi mahallemizin ne gibi ihtiyacı var, bunun tespitini yaptık. Tespit edilen bu ihtiyaçları öncelik sırasına göre düzenleyerek bir planlama gerçekleştirdik. Yaptığımız planlama sırasına göre de hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizi yaparken de kaynakların daha elverişli ve verimli kullanılmasına özen gösteriyoruz. 

dsc_6292.jpg

‘‘Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor’’

Pursaklar’ı Ankara’nın parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çetin; ‘‘İlçemizi Anadolu’nun en yaşanabilir şehri yapmak için her alanda proje üretiyoruz. Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Pursaklar, Anadolu’nun parlayan yıldızı oldu. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu faaliyet sunum toplantıları bizler için çok önemli. Sizlerin fikirlerinize çok önem veriyoruz. Hepimizin ortak amacı bu ilçeye hizmet etmek. Ortak akılla yapılan işlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Muhtarlar tek tek dinlendi
Yapılan kapsamlı sunumun ardından Başkan Ertuğrul Çetin, toplantıya katılan tüm muhtarları tek tek dinleyerek, mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sebze yetiştiriciliği yapan 74 yaşındaki İzzet amca azmiyle örnek oluyor30 Haziran 2020 Salı 13:49
  • Yenimahalle’de korona mesaisi sürüyor30 Haziran 2020 Salı 04:34
  • Mamak’ın parkları yenileniyor30 Haziran 2020 Salı 03:41
  • Sokak hayvanları için su kapları yerleştirildi30 Haziran 2020 Salı 02:39
  • Türk Kızılayı Caddesi 45 gün trafiğe kapalı olacak30 Haziran 2020 Salı 01:35
  • Mamak Belediyesi YKS Heyecanına Ortak Oldu29 Haziran 2020 Pazartesi 10:04
  • Yüzde yüze ulaştı29 Haziran 2020 Pazartesi 10:03
  • Keçiören Belediyesinden doğa dostu temizlik çalışması 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:01
  • Başkan Oğuz’dan yangın mağduru aileye yardım eli29 Haziran 2020 Pazartesi 09:59
  • Başkent’te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti