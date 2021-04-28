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Başkan Ertuğrul Çetin SMA Hastası Bedia Ferhan’a Misafir Oldu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bedia Ferhan’ı hayatta tutabilmek için mücadele veren Kaleli ailesini ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin SMA Hastası Bedia Ferhan’a Misafir Oldu

Rahatsızlığı ilerleyen kızları için bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşayan aile, her geçen gün hareket kabiliyetini biraz daha kaybeden Bedia’nın yaşama tutunabilmesi için gen tedavisine umut bağlayan aile, tedaviye ulaşabilmek için kendilerinin hazırladıkları ürünleri satarak gerekli olan miktarı toplamaya çalışıyor.

SMA hastası kızı Bedia bebek ile ilgili Başkan Ertuğrul Çetin’e bilgi veren Baba Muhittin Kaleli, şu ana kadar kendi imkânları dâhilinde vatandaşlara el örgüsü başta olmak üzere vb. ürünler satarak küçük bir miktarın toplandığını söyledi.

‘‘Şu mübarek günlerin hatırına rabbim şifa versin’’
Türkiye’de birçok SMA hastası çocuğun bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bedia Ferhan kızımız boncuk gözleri ile bize ev sahipliği yaptı. Şu mübarek günlerin hatırına rabbim şifa versin. Minik kızımızın destek ve duaya ihtiyaç var’’ dedi.

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