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Başkan Ertuğrul Çetin Sokakların Nabzını Tutuyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından pandemi kurallarına dikkat ederek soluğu Pursaklar halkının yanında aldı.
Başkan Ertuğrul Çetin Sokakların Nabzını Tutuyor

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sık sık sahada bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçeyi karış karış dolaşarak Pursaklar halkıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasbihal etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, parklar, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşlara vaka sayılarında azalmanın olduğu bilgisini verirken  rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. 

Başkan Ertuğrul Çetin, ziyaret ettiği mahallelerde, özellikle park ve yeşil alanlarda da incelemelerde bulunarak parklardaki eksiklerin en kısa sürede tamamlanıp, sıcak yaz günlerinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.

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‘‘Pursaklar'ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız’’
Her anı değerlendirerek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Tedbirler kapsamındaki yasakların ardından hemsehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Pursaklar'a neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk. Göreve başladığımız ilk gün şu ifadeyi kullanmıştık İlçemizi birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar almış olduğumuz kararları Pursaklar halkı ile istişare ederek aldık ve inşallah bu süreçten sonrada yapacağımız projeleri alacağımız kararları istişare ederek Pursaklar'ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız" dedi

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